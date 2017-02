La Luna in opposizione crea qualche bizzarra occasione di nervosismo in un quadro generale davvero positivo, soprattutto per le questioni sentimentali da tempo sospese: il doppio trigono di Venere e Marte sta squarciando le nubi del cuore. Riuscite ad interavvedere un luminoso orizzonte? Presto così sarà

colore: Azzurro Orizzonte

Elisa, Oceano