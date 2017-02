Addominali da urlo: ecco 17 donne da invidiare

Instagram La top model Adriana Lima Instagram Gigi Hadid Instagram La camoionessa di arti marziali miste Ronda Rousey Instagram Kendall Jenner Instagram Serena Williams Instagram La supermodella Martha Hunt Instagram Gisele Bündchen Instagram La sciatrice alpina Lindsey Vonn Instagram Jennifer Lopez Instagram Kate Hudson Instagram Karlie Kloss Instagram Rihanna Instagram Heidi Klum Instagram Halle Berry Instagram Alessandra Ambrosio Instagram Marija Šarapova Instagram Ariana Grande

Donne famose con addominali da urlo. Gli addominali più belli del mondo? Li trovate in questa gallery. Il sito Men’s Health ha infatti stilato l’elenco delle donne famose con addominali da urlo e, grazie ai loro profili Instagram, ce le ha mostrate in tutto il loro splendore.

Addominali da urlo. A prova di tartaruga

Sono 17 donne bellissime e super in forma. Alcune sportive di professione, altre modelle e altre ancora attrici. Tutte accomunate dall’avere degli addominali a prova di tartaruga. Che dire? Non resta che inchinarsi davanti a tanta perfezione ed, eventualmente, cercare di scoprire tutti i segreti che permettono a queste di star di avere addominali così scolpiti. Continuate a sfogliare le foto per scoprire di chi stiamo parlando.