Iniziate l’anno settimana con la Luna in bel trigono, quindi con spirito brillante e intuizioni precise, proprio mentre Venere e Marte sollecitano positivi cambiamenti nelle questioni di cuore, e non soltanto in quelle. Siete dunque in una fase altamente produttiva, pieni di energie e con le idee chiare. Wow!

colore: Oro Rosa

Lucilla Galeazzi, Quante stelle nel cielo