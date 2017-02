Fino a domani con Mercurio ancora nel vostro segno: conviene sfruttarlo al massimo soprattutto in trattative d’affari ed incontri di lavoro, per ottenere i risultati migliori. Plutone resta con voi ancora parecchio tempo, in termini di anni, non di giorni, e rivitalizza dal profondo la creatività. Da assecondare

colore: Argento

Anat Fort, Meditation for a new year