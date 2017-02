Iniziate la settimana con la Luna nel segno e il favore di Venere, Marte e Giove. Entrate così in un periodo intenso sotto tutti i punti di vista: armati di ottime energie fisiche, ora fiduciosi nelle vostre capacità ma anche disposti a notevoli approfondimenti, come richiede il severo Saturno. Come l’Araba Fenice, risorgete

colore: Araba Fenice

Ezio Bosso, Sunrise on a clear day