Fiorella Mannoia, i perché del ritorno a Sanremo

Fiorella Mannoia sarà a Sanremo come vera e propria concorrente inserita tra i Big del Festival. Per una cantante, partecipare ad un Festival non è di per sé una grande notizia, è vero.

Fiorella Mannoia: il ritorno a Sanremo

Ma qui non si tratta di una interprete qualunque e non si parla di un Festival come gli altri. La cantante rossa è alla quinta partecipazione alla kermesse canora. Dove però torna come concorrente dopo una lunga assenza dalla fine degli anni Ottanta.

Era il 1988 quando la Mannoia partecipava con il brano Le notti di maggio. Da lì ad oggi, una carriera lunghissima che si è mossa tra identità massima con il cantautorato italiano e capacità di innovarsi in nuove direzioni. La Mannoia infatti nonostante il ritorno a Sanremo e quindi un’identificazione con la classicità della canzone italiana, ha fatto in passato scelte molto moderne. In particolare ha duettato con molti artisti usciti dai talent. Da Moreno a Chiara Grispo di Amici, a Noemi di X Factor.

Però, il legame con Sanremo è forte, perché non è un palco come gli altri.

In un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Mi sono detta: giochiamo”. “Tra le mie speranze c’è anche che questa mia decisione spinga tanti colleghi a tornare in gara all’Ariston. Chissà che qualcuno non prenda spunto…”.

Tra le speranze dell’interprete anche una legata alla TV. Nella stessa intervista ha dichiarato:”Non posso più chiedere niente alla vita, ma un desiderio c’è: condurre un programma in tv, mi sento pronta per farlo”.

La cantante sarà a Sanremo con il brano Che sia benedetta, il cui testo esprime un inno alla vita profondo ed emozionante. La cantante come da scaletta, si esibirà direttamente stasera durante la prima serata dello show.