Si parte da Andrea Marcaccini: la produzione ha una comunicazione per lui, a seguito di quanto dichiarato dalla sua ex fidanzata. Che, in un’intervista a Chi, ha confessato di essere stata picchiata dal modello e di averlo denunciato per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona. Il concorrente, non parlando alla produzione del procedimento penale a suo carico per stalking, ha violato i regolamenti del programma e viene quindi espulso. Queste le parole della Marcuzzi: "Tu, come tutti i tuoi compagni, prima della partenza hai firmato un contratto in cui hai dichiarato che non eri a conoscenza di avere procedimenti penali in corso nei tuoi confronti al momento della sottoscrizione. Io sono davvero dispiaciuta per la comunicazione che devo darti ma, come già accaduto in passato con altri concorrenti di questo programma, chi viola il contratto è automaticamente fuori dal gioco. Andrea, ti chiedo di lasciare l’Isola immediatamente".