Milanesi popolo di cantanti. Il triplo rispetto ai romani

I milanesi cantano di più, esattamente il triplo dei romani. Al secondo posto del podio “canoro” i napoletani. Insomma: nella Capitale si canta, ma non come nelle altre due città più popolate del Bel Paese. È tempo di Sanremo, e in ambito di canzoni ProntoPro.it ha esaminato le richieste registrate nella sezione lezioni di canto.

Milanesi in cerca di lezioni di canto: l’indagine di ProntoPro.it

ProntoPro.it mette in contatto domanda e offerta di lavoro professionale e artigianale. Oltre 100.000 clienti hanno già utilizzato il sito per cercare professionisti e aziende tra le 430 categorie di servizi disponibili negli ambiti più diversi. Fondata a marzo del 2015, con 70.000 professionisti iscritti, ProntoPro.it è il punto di riferimento per il mercato dei servizi in Italia. Il sito ha analizzato il numero di richieste nel corso di un anno in ambito canto.

È emerso che i milanesi si dimostrano i performer più appassionati, seguiti dai napoletani che precedono i romani, terzi in questa originale classifica. Se a Milano le richieste sono quasi il triplo di quelle registrate nella Capitale, Napoli ne registra il doppio rispetto a Roma. La netta prevalenza napoletana potrebbe rappresentare una conferma della crescita del business del neomelodico e di un genere emergente anche sulla scena nazionale quale il rap napoletano, di cui Clementino e Rocco Hunt sono solo gli esempi più noti.

Milanesi i più giovani cantanti

Milano vince su Roma e Napoli anche in fatto di età. Quasi la metà delle ugole milanesi che si sono affidate a ProntoPro.it per le loro lezioni (47%) ha un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Anche il 39% di quelle napoletane rientra nella medesima fascia. A Roma non si perdono d’animo neanche i 50enni che registrano un terzo delle richieste. Una voce è pur sempre una voce, anche se “sporcata” dall’età che passa.

Ma c’è qualcosa che accomuna queste tre città. La richiesta di tipologia di lezione che va per la maggiore è quella individuale. Segno questo, che il desiderio di diventare ugole d’oro vada al di là di un semplice hobby. In tempi di crisi, giovanissimi e meno giovani sognano di sfondare nel mondo della musica. E questo anche grazie ai reality e ai programmi dedicati alla scoperta di nuovi talenti. Il 59% dei milanesi vuole cantare da solo, a Roma il 79%, a Napoli il 67%. Solisti: nello spietato mondo dello show biz guai a condividere i propri trucchi del mestiere! E così, dopo business e lavoro, Milano si aggiudica un altro primato: un folto numero di cuori che battono a ritmo di musica.