Nathalie Emmanuel davanti all’obbiettivo di Rankin

I fan de Il Trono di Spade la conoscono come Missadrei, ma il suo vero nome è Nathalie Emmanuel. E chi la conosce solo nei panni l’ex-schiava interprete e ancella di Emilia Clarke – alias Daenerys Targaryen probabilmente fatica ad immaginarla a Londra, durante una fiorita primavera, mentre vive il romantico inizio di una storia d’amore. E’ così che invece l’ha ritratta Rankin, uno tra i più affermati fotografi britannici. E lo ha fatto per la campagna stampa del brand di calzature Dune. Rankin e la sua agenzia The Full Service hanno annunciato attraverso i primi scatti che ritraggono Nathalie Emmanuel una serie di collaborazioni con l’attrice.

Dal Trono ad Abbey Road: Nathalie Emmanuel

Personaggio sempre più in vista nel più grande show televisivo del mondo, ma anche volto iconico della saga di Fast&Furious, Nathalie Emmanuel sta velocemente scalando la montagna della celerità. La campagna globale che The Full Service ha realizzato per Dune era esattamente in cerca di questo. Un astro nascente made in Britain. Nathalie Emmanuel è nata in Essex, da padre inlgese (con radici genitoriali a Saint Lucia) e madre dominicana.

La campagna pubblicitaria racconta una storia d’amore, la più classica delle storie d’amore. Un ragazzo e una ragazza che, nella cornice di una Londra in piena primavera, si incontrano e si innamorano. Sullo sfondo, angoli iconici della città, come Abbey Road, Saint James Park, Notting Hill, Knightsbridge, Tower Bridge. Ecco che, vestendo outfit bon ton dalle tinte pastello che perfettamente si mixano con lo scenario primaverile urbano, Nathalie Emmanuel viene ritratta da Rankin con le borse e le calzature Dune. Come l’iconica hand bag Dinidertina in versione rosa. Il mocassino Guru in rosa pastello. Il fascino rilassato dell’attrice ha permesso all’agenzia di interpretare lo spirito della collezione Spring Summer 2017 Dune. Che punta sulle nuance della natura, dei fiori, del cielo inglese.