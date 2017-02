Schiena: la nuova zona erogena (maschile e femminile)

Non solo sotto la cintura: anche collo, nuca e spalle dicono la loro in fatto di eros

Schiena nuda: sexy, non solo se femminile. Intendiamoci: un bel fisico è sempre un bel fisico, ma a noi donne piace essere “avvolte”in caldi abbracci. Dobbiamo avere la sensazione di essere protette. E due “spallucce” maschili non sono proprio l’ideale. Se all’uomo fa impazzire la schiena di una donna, quella nuda fra le lenzuola o quella disegnata da un vestito scollato, allo stesso modo una donna non resiste a quella maschile.

Schiena: moda ed esercizio fisico

Il nude look più sofisticato non mira al décolleté. La schiena è il must della seduzione e si rivela come la nuova zona erogena della moda. Dalle dive sul red carpet alle cene di gala, non c’è nulla di più seducente di una schiena poco o completamente mostrata.

Le star la curano in particolar modo insieme alle spalle. E un motivo ci sarà. Oltre ad essere la parte più estesa del nostro corpo, è anche il punto grazie a cui “sosteniamo” i pesi della nostra vita. L’immagine di una persona ingobbita ci riporta alla fatica, al dolore, alla fine. Una posizione eretta, invece, rassicura, emana forza e solidità.

Ma la parte posteriore del nostro corpo, potrebbe perdere di fascino se troppo “palestrata”. Una schiena con la “S” maiuscola deve essere tonica, non esageratamente muscolosa. E questo vale per entrambi i sessi. La postura deve essere spavalda, la pelle compatta, liscia e senza inestetismi.

Schiena e piacere: gli studi

Le ricerche di due Università britanniche e di una sudafricana sono state pubblicate qualche tempo fa sulla rivista Cortex. Gli studiosi – coordinati dal prof Oliver Turnbull dell’Università di Bangor – hanno cercato di scoprire quali siano le zone erogene preferite da uomini e donne. E hanno raccolto i dati riguardanti pazienti di continenti diversi. Alle persone intervistate è stata sottoposta una sorta di mappa del corpo con i punti potenzialmente erogeni. I più ovvi riguardano i genitali. Ma nella maggioranza dei casi, la schiena era presente.

Il pensiero di un massaggio, di una carezza come di una presa decisa sulla schiena, colpisce molti individui di nazionalità diversa. A dispetto della generale convinzione secondo cui il piacere è esclusivamente contenuto negli slip, anche la stimolazione di spalle, collo e schiena è in grado di accendere la passione. Anche la nuca e le spalle sono zone molto sensibili: molti uomini gradiscono baci e piccoli morsi in queste parti del corpo. Conosciuto anche come “punto N”, comprende la nuca fino a scendere. Una semplice carezza provoca un formicolio che si rifletterà lungo tutta la colonna vertebrale, fino all’osso sacro. Certo, ogni individuo è diverso ed è possibile che a qualcuno non piaccia essere toccato sulla schiena. Ma a quanto pare, la maggioranza gradisce…