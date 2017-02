Un magico trigono di Luna in segno d’Acqua enfatizza le vostre capacità intuitive e offre la possibilità di una visione completa, chiara, degli eventi recenti. Predisposti all’uso di notevoli capacità extra-logiche siete ora sicuri di quanto ‘sentite’, molto più di quanto sapete

colore: Acqua

Melody Gardot, Same to you