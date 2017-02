Shoulder Dusters, orecchini extra long da regalare

Shoulder Dusters: tutti ne parlano. Proprio così, si tratta di uno dei termini più chiacchierati dall’industria del fashion. Siamo nel fantastico mondo della gioielleria: gli orecchini del momento non conoscono mezze misure e accarezzano, delicatamente, le spalle.

La tendenza ha già spopolato in America là dove, dai red carpet di Hollywood alle più esclusive feste nella Grande Mela, tutte li indossano. L’idea può risultare vincente per coloro che sono alla ricerca di un piccolo omaggio per deliziare la dolce metà in vista del San Valentino.

Shoulder Dusters, orecchini extra long

Ad andarne matta è proprio lei, la “first daughters”, ovvero la figlia del neoeletto Presidente degli Stati Uniti, Ivanka Trump. La donna, da vera esperta di moda, ha presenziato ad un evento istituzionale indossando lunghi pendenti bianchi. Ma non solo, anche le modelle hanno fatto propria questo trend. Lo sanno bene gli angeli di Victoria’s Secret Kendall Jenner e Gigi Hadid ma anche Cate Blanchett e Amal Clooney che, durante l’ultima edizione dei Golden Globe, hanno sfoggiato lunghi, lunghissimi orecchini.

A quanto pare il trend ha fatto il grande salto ed ha raggiunto le passerelle italiane conquistando una bella fetta di donne. In primis, tra le fan ci sono loro: Bianca Balti e Madalina Ghenea.

Perché piacciono? Questi orecchini, semplici o elaborati, sanno rendere giustizia al volto di ogni donna. A darne prova è, ad esempio, la collezione P/E 2017 della maison di gioielli Thomas Sabo.

Thomas Sabo, gioielli eterei per la collezione P/E 2017

Lunghi e sinuosi, eterei e femminili: ce n’è per tutte. Le innovative creazioni, 16 in tutto, includono modelli realizzati a mano, ora estrosi ora dal sapore etnico e ancora sobrie soluzioni street style. L’offerta è ricca e permette così a ogni donna di trovare l’accessorio giusto in grado di completare l’outfit.