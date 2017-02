Mercurio appena giunto nel vostro segno dona eccellenti capacità mentali, in grado di librarsi davvero in alto per offrire un anno rinnovata visione degli eventi intorno a voi. L’amore riprende quota e dona belle soddisfazioni, decollano anche nuove passioni, nuovi amori attraversano il vostro cielo. Luminosi e leggeri

colore: Azzurro Cielo

Avicii, Dancing in my head