Qualcosa dal passato torna a fare visita nel vostro cuore, un ricordo lontano riprende vita, ne ritrovate il senso perduto. Questo non vi impedisce di guardare avanti, ora aperti all’incontro emozionante, al contatto empatico, alla passionalità che vi contraddistingue per temperamento zodiacale. L’Amore è a un passo

colore: Quarzo Rosa

Nirvana, Come as you are