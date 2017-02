Infuso alla salvia per il benessere della pancia

E’ da sempre considerata una pianta officinale, e non a torto. La salvia, profumatissima ed aromatica, non è solo un ottimo ingrediente per le ricette, ma anche un egregia alleata della salute. Specialmente della pancia. Un infuso alla salvia può essere un ottimo rimedio a mal di stomaco, gonfiore, malessere legato alla digestione.

I benefici di un infuso alla salvia

Bere un infuso alla salvia può essere un buon rimedio contro il mal di stomaco. Il liquido caldo è già di per sé un calmante, e, unito alle proprietà antispasmodiche della pianta, l’infuso diventa un eccellente alleato ai crampi. Anche in caso di difficoltà digestive la tisana con la salvia aiuta. Quest’erba è infatti capace di stimolare la digestione oltre che ridurre gli spasmi. Ancora, le proprietà antisettiche la rendono utile in caso di infezioni delle vie digestive. Non mancano proprietà antidolorifiche di cui si può beneficiare durante i giorni del ciclo mestruale. Tutte queste virtù legate alla pancia rendono l’infuso alla salvia un grande alleato del ventre piatto.

Non solo pancia: le tisane a base di quest’erba sono anche ottime per migliorare l’alito, calmare dolori muscolari o artritici, lenire problemi respiratori.

Come si prepara un infuso alla salvia

Preparare una tisana è semplicissimo. Si possono utilizzare sia le foglie essiccate che quelle fresche. In entrambi i casi, avrete una tisana dal piacevole aroma erbaceo. Fate bollire dell’acqua e mettevi in infusione 4-5 foglie per tazza. Dopo qualche minuto le foglie finiranno sul fondo della tazza. A questo punto potete filtrare il liquido e bere finché è ancora caldo. Se volete intensificare le proprietà digestive e riequilibranti dello stomaco, aggiungete dei semi di finocchio alla vostra tisana. Lasciateli in infusione una decina di minuti assieme alle foglie di salvia e bevete la tisana calda. Per aumentare le proprietà antisettiche, aggiungete invece un pezzo di zenzero fresco leggermente pestato.