Nicola Savino, stile e risate a Sanremo

L’attesa è finita. E’ ufficialmente iniziato l’evento canoro che, da decenni, si rivela essere una grande vetrina per la musica italiana: il Festival di Sanremo. Se a tenere le redini della 67° edizione della celebre manifestazione canora (in calendario dal 7 all’11 febbraio 2017) sono loro, Carlo Conti e Maria De Filippi, animare il Dopofestival spetta a Nicola Savino che, con la sua verve, è pronto a intrattenere i telespettatori di RaiUno.

Nicola Savino a capo del Dopofestival

Ebbene sì, il noto conduttore radiofonico e televisivo è stato scelto per guidare quello che ha tutte le carte in regola per essere definito un grande show. Non sarà di certo solo perché, a fargli compagnia, l’allegria e il sarcasmo della Gialappa’s band e di Ubaldo Pantani. Non c’è che dire, se ne vedranno delle belle. A finire in pasto alla critica saranno tanto le nuove leve, giovani usciti dai talent show, quanto artisti ormai affermati, voci storiche che sono ormai di casa sul palco dell’Ariston.

Outfit firmato Vivienne Westwood

Grande evento, grande tenuta. Proprio così, per la conduzione delle cinque serate del Dopofestival, Nicola Savino ha scelto abiti della collezione Westwood Man Vivienne. C’è chi la conosce come la reginetta del punk ma l’eccentrica stilista britannica è un vero genio del fashion. Coniugando abilmente ricerca e tradizione, la Westwood sa come vestire l’uomo moderno alla ricerca di un’eleganza anticonvenzionale.

In occasione della serata di apertura della celebre kermesse canora, Savino ha sfoggiato un completo sartoriale degno di nota. Il look è vincente ed è perfetto per tutti coloro che amano fare proprio uno stile ricercato senza rinunciare ai dettagli.

Niente banalità. Il suo abito blu, con tanto di gilet cucito all’interno 100% lana vergine, è un vero passe-partout. Soprattutto quando a fare la differenza è la camicia. Niente bianco o celeste: lunga vita al verde bosco. E’ proprio lui il colore della stagione invernale che sta letteralmente spopolando, tanto tra uomini quanto tra donne.