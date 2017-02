Parmigiana di zucca: una ricetta gustosa e originale

Una ricetta esclusiva del ristorante romano Angelina a Testaccio per Stile.it

L’INGREDIENTE DELLA PARMIGIANA DI ZUCCA – La zucca, ortaggio autunnale per eccellenza, è ricca di vitamine A e C, sali minerali, calcio, sodio, fosforo e potassio. Ed è davvero poco calorico: 100 grammi di zucca gialla apportano soltanto 18 calorie. Questa proprietà lo rende perfetto nelle diete ipocaloriche e in quelle dei pazienti diabetici, grazie al bassissimo contenuto sia glucidico che lipidico, compensato da elevate percentuali di fibre, vitamine e Sali minerali.

LA RICETTA Parmigiana di zucca

LA DIFFICOLTA’ media

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – 400 gr di zucca, 200 gr di burrata, 100 gr di parmigiano 24 mesi. Un mazzetto di basilico, olio, sale e pepe qb.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 30 minuti

LO SVOLGIMENTO Scaldare una piastra in ghisa a fiamma viva. Tagliare la zucca a fette, nel senso della lunghezza, di 1 cm di spessore. Lasciare asciugare. A questo punto assemblare la parmigiana di zucca sovrapponendo gli strati su una placca possibilmente forata. Prima la zucca, poi la burrata. Infine Parmigiano e basilico. Condire ogni strato con sale, pepe ed un filo di olio. Continuare la stratificazione fino a raggiungere almeno 4 livelli di sovrapposizione. Terminare l’ultimo strato con una spolverata di Parmigiano e pangrattato. Umidificare con olio. Infornare a 180° per 15 minuti. Lasciare riposare fuori dal forno per 3 minuti.

LA FIRMA DELLA RICETTA Il Ristorante Angelina si trova nel quartiere di Testaccio a Roma, vicino all’antico mattatoio, affacciato da un lato sul monte dei cocci e dall’altro sulla piazza dell’antico mercato, e vi propone il meglio della cucina tipica romana. Qui potrete vivere non solo una grande esperienza gastronomica e culinaria, quella della grande tradizione locale, ma anche un’atmosfera rilassata e conviviale che trasmette il sapore dei mestieri che si svolgevano all’interno di questa struttura.