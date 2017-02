Reggiseno perfetto: come scegliere quello giusto

Individuare la taglia giusta è più difficile di quanto si possa credere. Onde evitare di penalizzare il proprio seno, ecco una guida utile per non fare acquisti inappropriati

Reggiseno perfetto: esiste? Ebbene sì. Tutto sta nel saperlo individuare. Questo capo intimo è una vera e propria arma di seduzione in quanto è in grado di valorizzare il proprio décolleté.

Ferretto, balconcino, bustier o triangolo: quale scegliere? Prima di concentrarsi sul modello sarebbe meglio conoscere la propria taglia. Stando a quanto rivelano gli esperti, circa 7 donne su 10 indossano la misura errata che non risalta affatto le proprie forme naturali. Ma non è solo una questione di estetica. Il reggiseno giusto permette di assumere una postura armoniosa ergo evitare problemi alla schiena.

Reggiseno perfetto. I consigli dell’esperta

Nulla è per sempre. Una volta reperito il modello più idoneo alla propria fisicità bisogna ricordarsi che, con il tempo, le cose possono cambiare. Proprio così, il seno subisce molte trasformazioni nel corso degli anni essendo soggetto a cambiamenti dettati da variazioni di peso, gravidanze etc.

Parola all’esperta, Nicole Kivitz, brand representative del marchio di lingerie Chantelle che, interpellata dal The Sun, ha fornito preziosi consigli circa l’acquisto del reggiseno perfetto. Troppo largo sulla schiena o troppo piccolo a livello delle coppe: questi gli errori più comuni che commettono le donne.

Foto: Ad ognuna il suo reggiseno

Fascia. Mai stretta o larga

Mai sottovalutare l’importanza della fascia che, a differenza di quanto si possa pensare, fa davvero la differenza in quanto scarica il peso dalle spalle. Ebbene sì, non sono le bretelline a fare tutto il lavoro quando si tratta di supportare il seno. C’è un piccolo trucchetto che porta a capire se la taglia è giusta: una volta indossato il reggiseno e allacciato sul retro, bisognerebbe riuscire a infilare sotto l’elastico una o due dita, ma non di più. Inoltre è bene verificare che la parte posteriore della fascia sia allo stesso livello della parte anteriore. Così facendo è possibile testare la vestibilità che deve risultare comoda.

Attenzione anche alla parte centrale del reggiseno, ovvero quella che unisce le coppe, nota come centroseno. Se non rimane ben tesa sul torso e si alza, il messaggio è chiaro: la taglia è troppo grande.

Coppe: a ognuno le sue forme

Che dire poi delle coppe? Il reggiseno ideale non dovrebbe lasciare uscire il seno ma nemmeno risultare troppo lento: deve semplicemente seguire la sua linea. In Italia la misura si traduce con delle lettere che vanno dalla A, per un seno scarso, alla D di una taglia forte. Come si scopre? Calcolando la differenza tra il giro sopra-seno e il giro sotto-seno. Occhio però: quando ci si trova a fare nuovi acquisti, è bene essere consapevoli che ogni modello, nonché ogni marchio, veste in maniera diverso ergo è sempre cosa buona e giusta provarlo.