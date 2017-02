Mercurio in bel sestile aggiunge forza mentale ad un quadro generale già eccellente: inizia per voi un periodo appassionante di risveglio del sentimento e delle energie fisiche. La presenza armonica di Mercurio favorisce così scelte azzeccate e ottima apertura mentale, indispensabile per accogliere grandi novità

colore: Argento

Snow Patrol, Open your eyes