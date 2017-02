Salute, si vive più a lungo senza sesso

Salute, che fatica tenerla sempre stabile, al proprio posto, integra. Eppure la cura del proprio essere e del benessere è uno dei punti più importanti della quotidianità. Ecco, a sorpresa, alcuni comportamenti considerati non solo naturali ma fortemente indicati per il benessere psico-fisico, farebbero vivere di meno. Su tutti, il sesso.

Salute: il sesso non allunga la vita

Secondo una ricerca riportata da The Sun gli scienziati avrebbero scoperto un modo per vivere più a lungo. Cioè, privarsi dei rapporti sessuali. Da un certo punto in poi e guadagnando tempo rispetto alla propria morte. Un recente studio dell’Università di Sheffield ha analizzato come certi vermi del cibo vivano più a lungo se evitano l’accoppiamento. Secondo gli esperti questo dipenderebbe dal fatto che gli ormoni riproduttivi avrebbero un effetto negativo sul sistema immunitario. Essi infatti renderebbero il corpo più vulnerabile alle infezioni mortali. E soprattutto meno preparato a combattere i batteri. Il sesso regolare insomma renderebbe più fragile il sistema immunitario.

Fino ad ora non è chiaro se la scoperta sia valida anche per gli umani. Ma il Dr. Michael-Silva autore dello studio, crede che la correlazione sia davvero possibile.

“Le suore tendono ad avere una vita più lunga delle donne con bambini e della maggior parte delle persone. E molti di noi sperimentano una zia nubile che sembra vivere per sempre.”.

“La domanda è perché? Perché i vermi che non si accoppiano vivono più a lungo?”. Secondo la ricerca vivere come una suora potrebbe essere un modo per vivere più a lungo. Sempre ammesso che l’obbiettivo sia guadagnare anni e non vivere appieno. Inoltre, sempre prendendo come esempio positivo la vita dei rappresentanti clero, pare che preti, vicari e suore, vivano di più per via della minore probabilità di soffrire di problemi di cuore e problemi di pressione. Poi, la scelta su come vivere, se di meno e meglio, rinunciando a certi piaceri, spetta davvero ad ognuno di noi.