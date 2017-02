Wikimedia Commons 9. Vancouver, Canada iStock 8. Bratislava, Slovacchia iStock 7. Marsiglia, Francia iStock 6. Bristol, Inghilterra iStock 5. New Orleans, Stati Uniti iStock 4. Las Palmas, Canarie iStock 3. Siviglia, Spagna iStock 2. Miami, Stati Uniti iStock 1. Lisbona, Portogallo

Vivere da precari: dove? Vivere da precari non è affatto semplice, ma in alcune città diventa quantomeno possibile. Oggi vi presentiamo la classifica stilata dall’azienda olandese Hoofdkraan, una piattaforma online per il lavoro freelance, che ha scoperto in quali città è più facile vivere senza un vero contratto di lavoro.

L’indagine

L’indagine tiene in considerazione quattro fattori fondamentali. Il costo della vita, l’efficienza della connessione a internet, le tasse e la qualità della vita. Non sorprende scoprire che nessuna città italiana è riuscita a entrare in questa classifica. Ci sono però alcune splendide città europee. Volete scoprirle tutte e nove? Allora continuate a sfogliare le foto che seguono.

Fonte Business Insider

