Accessori da tavola con effetti speciali

Il design è specchio della sua epoca, o perlomeno dello stile di quell’epoca. E come tutto ciò che rientra nel campo dell’estetica e del gusto, è soggetto alle tendenze. I nostri giorni sono stilisticamente racchiusi in una dimensione dove si guarda al passato, ma lo si rielabora grazie alle tecniche del presente. Succede nella moda, nella cosmesi, nella musica, nell’arredamento, persino nella cucina. E, naturalmente, succede al design di accessori per la casa, il tableware in particolare. Gli accessori da tavola ritrovano forme e declinazioni retrò, passando attraverso la creatività contemporanea e le tecniche d’avanguardia.

Tra passato e presente: gli accessori da tavola di design

Una collezione dal design classico, vincitrice del Compasso d’oro 1994, torna oggi in una versione ‘restaurata’. Si tratta di Hannah, un classico del design di Sambonet, servizio di posate in acciaio inox disegnate da Anna Castelli Ferrieri. Le linee eleganti, sinuose e funzionali delle posate vengono oggi riproposte nell’affascinante versione Antique, risultato di una particolare tecnica industriale di granigliatura. Il design è lo stesso dell’epoca, ma ogni articolo viene sottoposto a un trattamento di natura abrasiva mediante microparticelle ceramiche e aria ad alta pressione. L’effetto finale è una particolare texture, e un’inedita resa opaca che assume l’acciaio.

Sono invece le atmosfere settecentesche quelle che porta in tavola Venice, la nuova collezione Guzzini dedicata al tema del ‘prezioso quotidiano’. Accessori da tavola luxury da utilizzare ogni giorno. La collezione, disegnata da Pio e Tito Toso, si compone di oggetti per beverage e coffee hour. Anche in questo caso, le tecniche moderne permettono risultati dallo stile d’antan. Bicchieri, tazze e tazzine, ciotole, caraffe, zuccheriere restituiscono la lucentezza del cristallo pur essendo realizzate in vetro e acrilico. Le forme, che giocano con effetti di diversi spessori, lenticolari, ricordano le antiche vetrate veneziane. E la purezza della trasparenza, dona un’eleganza iridescente, un prestigio degno della migliore tradizione della Serenissima.