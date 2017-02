La Luna in generoso sestile vi predispone ad una giornata produttiva, nonostante l’ostilità di Marte, che richiede maggiore forza di volontà per agire efficacemente. Giove mantiene salda la fiducia nelle vostre splendide capacità, a patto di non cedere alle provocazioni nel rapporto di coppia

colore: Giada

Giusy Ferrari, Non ti scordar mai di me