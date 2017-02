I look di Maria de Filippi: una romantica favola dark

C’è chi si aspettava una Maria de Filippi in nuove vesti. Magari con quei pomposi, meravigliosi abiti da sera che conduttrici, vallette, ospiti hanno sempre indossato sul palco dell’Ariston. E forse chi attendeva la conduttrice in veste da gran gala è rimasto deluso. Ma, al contrario, i look di Maria de Filippi a Sanremo danno una notevole lezione di stile: non occorre essere vistosi per far breccia. La conduttrice sceglie la sobrietà, senza eccessivo rigore, semplicemente quella che da sempre la contraddistingue. Ammorbidendola con tocchi romantici, che sembrano usciti da una favola dark. Ovvero, firmati Givenchy by Riccardo Tisci.

I look di Maria de Filippi. Sobrietà con un tocco romantico

Il sodalizio con il direttore creativo Givenchy (dimissionario) dura già da qualche tempo. E convince. I suoi outfit eleganti e dark, nei quali il nero predomina assieme al pizzo e alle (sobrie) trasparenze, sono perfetti per vestire la regina della televisione. Rendendola elegantemente a suo agio. Durante queste prime due serate di festival i look di Maria de Filippi hanno visto una decisa prevalenza del nero. Come ad esempio nell’abito da sera con bande plissettate in raso di seta, ricamato con cristalli Swarovski, occhiali Sharp e sandali con plateau in velluto della collezione Autunno Inverno 2016 di Givenchy Haute Couture.

Leggermente più ardito l’abito indossato ieri sera. In lungo e rigorosamente black, con un velo di pizzo che ricadeva sulle spalle lasciando braccia e schiena in trasparenza. Con un gioco di finto nude posteriore, in cui una gonna color carne sotto il velo nero poteva venire scambiata per pelle.

Non solo nero

Predominanza assoluta del nero finora, ma tra i look di Maria de Filippi a Sanremo c’è anche un imprevisto abito bianco. Un capo che arriva sotto il ginocchio, in tulle ricamato con frange di perle di cristallo, sottoveste in seta e sandali in raso. Abito della collezione Autunno Inverno 2015 di Givenchy by Riccardo Tisci.