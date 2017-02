In un quadro generale eccellente, oggi spicca la Luna nel vostro segno, che crea aspetti molto stimolanti a livello emotivo. L’unica nota dissonante resta l’opposizione di Mercurio, che può limitare alcuni aspetti delle capacità espressive e generare qualche intoppo dovuto a temporanei equivoci. L’amore decolla verso la passione, che siate in coppia o no

colore: Oro Giallo

Samuele Bersani, La fortuna che abbiamo