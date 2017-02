Occhiali rosso passione per San Valentino

Occhiali rosso passione per stupire l’innamorata. Al bando il solito regalo, l’amore ci vede chiaro. Omaggiare la dolce metà con un dono vuol dire scegliere qualcosa che non sia solo bella ma anche utile.

Se il solito gioiello è visto e rivisito, a rendere il San Valentino originale ci pensa la collezione eyewear firmata Woow che propone una soluzione perfetta per chi intende dichiararsi.

Occhiali rosso passione per dichiararsi

Il noto marchio, creato da Face à Face, è pronto a fare le veci di cupido. Proprio così. Ogni montatura, grazie all’inserimento di due placche alla fine dei terminali, ha qualcosa da dire.

Chi è pronto a coronare il sogno di una vita e ha intenzione di fare il grande passo, l’occhiale da vista Marry Me è perfetto. Altrimenti c’è Super Sweet, la versione da sole pronta a stupire mentre, per i più impazienti c’è Can’t wait. Chi, invece, non vuole fare passi più lunghi della gamba, può giocarsi la carta dell’ironia con il modello da sole Super Man per lui o Super Star per lei.

Pioggia di cuori per Cutler and Gross

Gli animi romantici, ma anche gli spiriti più creativi che vogliono mettersi in mostra, possono appellarsi al marchio britannico Cutler and Gross. E’ amore a prima vista. Impossibile resistere al fascino degli occhiali da sole a forma di cuore, in acetato, pronti a fare la felicità di tutte coloro che si sentono delle eterne bambine.

Rose e legno: parola a WooDone

Il giusto modo per dire Ti Amo? Con una rosa. Non una qualsiasi. WooDone, infatti, noto per i suoi occhiali realizzati interamente in legno dell’Alto Adige, stupisce con la Nature Collection e il trattamento Roses. Ad andare in scena è una montatura interamente rivestita da petali di rosa essiccati.

Budri, l’occhiale di marmo

A rappresentare un’altra bella sfida è Budri che, con la sua collezione di Eyewear, intende forgiare il marmo per poterlo indossare. Ogni modello è unico perché custode di un vero vanto: l’arte manifatturiera italiana. A fare la felicità delle più fashioniste è il modello Canova in un fiammante rosso.

A stupire la dolce metà sono anche gli occhiali Été Lunettes, soluzioni très chic dallo stile ricercato. Cosa li rende unici? Ogni modello porta in scena, da protagonista, una piuma posizionata una ad una, manualmente, tra due lastre di acetato di cellulosa.

Non sono da meno gli occhiali rosso passione in plexiglass con fiori e foglie incise a mano. Romanticismo allo stato puro. Il tutto è disponibile in edizione limitata come testimonia il numero seriale inciso sul terminale dell’asta.