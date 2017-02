Posizione del sesso: dice molto del nostro carattere

Dimmi in che posizione lo fai e ti dirò chi sei. Parliamo di sesso e delle modalità in cui ci piace farlo. Perché in base alle posizioni preferite a letto, potremmo scoprire molto della nostra personalità. E di quella del nostro partner. Chi legge potrà subito collegare la posizione del missionario a un carattere poco brioso, a fare chiarezza ci pensa il The Sun. Il periodico britannico online ha pubblicato una classifica interessante dei caratteri che si scoprono sotto le lenzuola.

In che posizione lo fai?

Il sesso è il momento più intimo della vita di tutti noi. Perciò la posizione che assumiamo quando facciamo l’amore, rivela tratti interiori spesso inaspettati. Potremmo essere amanti egoisti che vogliono solo arrivare al dunque. O partner generosi che provano piacere solo nel darlo. Il punto è che se siamo generosi a letto, molto probabilmente lo siamo anche nella vita.

Se amate la posizione del missionario siete tendenzialmente classici. Ora: potreste sembrare anacronistici, ma la verità è che siete gentili. O abbastanza sereni da non volervi imbattere nelle difficoltà della vita. Alle situazioni pericolose o impegnative, preferite la calma e la semplicità. In generale non avete paura di apparire noiosi. E questo perché dentro di voi sapete che l’importante è andare dritti per la propria strada.

Se vi piace farlo in piedi vuoi apparire forte. Di certo la pigrizia non fa parte del tuo carattere. Ami sentirti al centro perché sei abituato a esserci. La tua non è voglia di supremazia, solo la naturale conseguenza del tuo carisma. Se invece insisti a volerlo fare sotto la doccia, qualcosa non va. In questo caso c’è il desiderio di dimostrare che oltre ad essere forte, sei anche potente, in grado di superare qualunque ostacolo. Parliamoci chiaro: sotto la doccia si sta davvero scomodi, e spesso è anche pericoloso…

La donna sopra

È una posizione che piace a chi ama avere il controllo. Una donna decisa abituata a ottenere ciò che vuole. La donna che “cavalca” ama prendersi responsabilità e si piace. Si mostra per come è perché è convinta di piacere sempre e comunque.

Posizione del cane

Il fatto di fare sesso dando le spalle al partner non è sinonimo di sottomissione. È un atto di generosità. Vi piace far pensare che siete disposti a dare piacere. Siete felici nel provocare eccitazione o nel far credere di essere “dominati”. Ma al momento giusto sapete arrivare ai vostro obiettivi senza difficoltà.

Abbracciati

Vi piace la familiarità e la tenerezza. Amate essere rassicurati e rassicurare. Avete caratteri disinvolti e rilassati, siete disinteressati e volete solo esprimere la vostra passione. Dedicate il momento del sesso nel trasmettere i vostri sentimenti. E non lesinate gentilezza e amore anche fuori dalle lenzuola. Se invece vi appassiona la posizione 69, siete vivaci, amate dare e ricevere nella stessa misura. Non vi ponete limiti e provate un certo godimento a essere considerati “sulle righe”.

Gancio

Adorate le novità. Le trovate emozionanti. Conoscete sempre le nuove tendenze, sapete tutto, prima di tutti. Chi vi conosce ha bisogno dei vostri consigli e spesso della vostra approvazione. Non conoscete la convenzioni e scalpitate per assumere ruoli sempre diversi.