Solo i pianeti lenti continuano ad animare il vostro cielo, per il momento dunque Plutone e Nettuno rilasciano energie creative profonde, nell’immediato poco appariscenti ma più che rilevanti nel lungo periodo. Non forzate nulla se i risultati cui tenete non si manifestano all’istante, continuate a lavorare con coerenza e costanza, com’è nel vostro stile

colore: Ocra Gialla

Carmen Consoli, La bellezza delle cose