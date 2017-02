Confezionare regali per San Valentino in maniera speciale

COME CONFEZIONARE REGALI PER SAN VALENTINO

La festa degli innamorati è ormai alle porte e tutti coloro che non hanno ancora pensato ai doni giusti per la dolce metà dovranno correre ai ripari. Anche perché, dopo averli acquistati, saranno chiamati ad assolvere un altro compito. Ossia, confezionare regali di San Valentino. Ebbene sì, creare una confezione speciale e personalizzata è l’ultimo trend in fatto di regali. Non speravate mica di cavarvela con le banali coccarde e carta colorata del negozio?

MATERIALE DI BASE PER CONFEZIONARE I REGALI

Ovviamente, a seconda del dono che dovrete confezionare, vi potrebbe servire materiale diverso. Ma in linea generale, a meno che non si tratti di regali “viventi” come un dolcissimo animale da compagnia, avrete bisogno di alcuni accessori ed elementi di base. Come forbici, carta da regalo o da pacco, nastri, carta colorata, scotch trasparente, colla, colla a caldo, eventualmente cartoncino e filo di lana o spago.

TEMI A CUI ISPIRARSI

La scelta della tipologia di carta o involucro per confezionare i regali dipenderà anche dal tema a cui vi ispirerete. Il più comune per San Valentino è senz’altro il tema cuori, ma anche i fiori (rose rosse in primis), gli smack e la scritta Love da realizzare con applicazioni varie. Un pacco regalo semplice ma molto romantico e dal gusto green potrebbe essere realizzato, ad esempio, incartando il regalo con carta da pacchi e spago. Per poi impreziosirlo con applicazioni di petali di fiori veri e cuoricini di cartoncino rosso ritagliati.

CONFEZIONARE I REGALI IN MANIERA PERSONALIZZATA

Un’altra idea molto carina potrebbe essere quella di applicare sulla carta del pacchetto i cioccolatini preferiti dalla vostra dolce metà. Magari a formare un cuore o la scritta Love. Oppure far stampare una carta regalo con la riproduzione delle vostre foto più belle. Un’alternativa è, infine, quella di impreziosire il pacco all’interno. Ovvero inserire il regalo in una scatola apparentemente molto semplice, al cui interno, però, si troveranno tanti cioccolatini, petali di fiori, palloncini o altri elementi decorativi che vi suggerirà la vostra fantasia.