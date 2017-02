Gusto in Scena: a Venezia la cucina del “senza”

Domenica 23 e lunedì 24 aprile torna Gusto in Scena, l’evento che racconta la cucina senza grassi aggiunti…

Gusto in Scena

Mancano ancora due mesi, ma l’attesa è tanta. Domenica 23 e lunedì 24 aprile torna, a Venezia, Gusto in Scena. La nona edizione dell’evento enogastronomico ideato e curato da Lucia e Marcello Coronini proporrà una serie approfondimenti sulla Cucina del Senza, il nuovo stile di cucina che esclude nelle pietanze la presenza di grassi, sale e zucchero aggiunti.

Nata sei anni fa a Gusto in Scena, ecco i principi della Cucina del Senza.

Si tratta di un marchio internazionale che ha anticipato nuove tendenze per un consumatore attento al piacere e alla salute.

«Si tratta di una cucina gustosa quanto attenta alla salute. Con il giusto equilibrio tra benessere fisico e piacere della tavola» spiega Marcello Coronini. «Sale, grassi e zucchero sono indispensabili per la nostra vita. Quelli contenuti negli alimenti sono sufficienti per una dieta equilibrata, quelli aggiunti rappresentano un eccesso. Eliminarli o ridurli aiuta a prevenire l’insorgere di diverse patologie».

Su questo tema si confronteranno chef stellati e maestri pasticceri nel corso del Congresso di Alta Cucina. Questo costituisce la colonna portante della manifestazione. Ma le ricette, sane e gustose, si potranno provare anche a Fuori di Gusto, il fuori salone in una ventina di ristoranti e bacari veneziani.

Da non perdere i 2 grandi saloni nel palazzo del 1261 dedicati ai Magnifici Vini e Seduzioni di Gola con le loro eccellenze enogastronomiche. Saranno presenti nuovi produttori di vini e sfizi gastronomici selezionati direttamente da Lucia e Marcello Coronini.

L’evento veneziano aprirà un anno importante per la Cucina del Senza. Che la vedrà approdare in Germania con un’edizione speciale a Francoforte, il prossimo 2 giugno. Qui Marcello Coronini presenterà una selezione di Produttori del Senza. Una serie di altre presenze all’estero è in corso di definizione.