Retrò sneaker: l’energia degli anni ’80

Aggressive e audaci ma decisamente retrò. Diadora e Reebok rilanciano la passione per gli anni ’80 con le nuove sneaker solo per lei

Lo stile vintage non passa mai di moda e per gli amanti delle retrò sneaker ispirate agli anni ’80 arrivano nuovi spunti. Calzature destinate a riempire il guardaroba di donne provocanti e audaci o più semplicemente vintage addicted. E comunque perfettamente integrate negli scenari della cultura free and street style.

E’ tempo di retrò sneaker

Diadora propone la nuova edizione della Titan, distribuita attraverso gli store AW LAB. Reebok lancia invece la nuova versione della iconica Classic Freestyle Hi.

Autentiche Diadora

Gli oltre 60 anni di storia della Diadora rappresentano il valore intrinseco del brand, che viene espresso attraverso la realizzazione di prodotti che rievocano la vera anima dell’azienda veneta. La riscoperta di autentici best seller dell’epoca è certo una risposta alle richieste del mercato. Ma anche una celebrazione di successi senza tempo. La riedizione della Diadora Titan, realizzata in collaborazione con AW LAB, entra di diritto tra i must have della categoria. Gli appassionati dello stile autenticamente retrò potranno apprezzare una sneaker con stampa camouflage, proposta nelle due versioni bianca e nera. La Diadora Titan viene inserita nella capsule Camo Collection che è in vendita esclusiva negli store AW LAB – presenti su tutto il territorio nazionale – a 90 €.

Audaci Reebok

La strada intrapresa da Reebok per riscoprire gli anni ’80 è invece più audace e aggressiva. L’azienda americana lancia la nuova versione della Classic Freestyle Hi utilizzando l’immagine dell’artista R&B Teyana Taylor. Cantante, attrice, ballerina, ma soprattutto icona di una moderna donna dal carattere estremamente forte, coraggiosa, sexy e molto sportiva. Un prototipo che secondo Reebok incarna alla perfezione il vero spirito della prima scarpa da fitness interamente dedicata al pubblico femminile. Libera e in grado di esprimere il proprio stile. Dopo il successo del 1982, anno di lancio della prima versione, Reebok ripropone la Classic Freestyle Hi in tre colorazioni: Triple Red, Triple White e Triple Black. La retrò sneaker è in vendita a 99,95 € sullo store on line di Reebok e in alcuni importanti rivenditori selezionati.