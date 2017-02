La Luna in splendido trigono potenzia l’effetto del passaggio di Venere e Marte in segno di Fuoco, che vi indicano la strada per riscoprire il sentimento amoroso e per agire efficacemente con chiara determinazione. Il momento è prezioso per fare incontri determinanti e per decidere ogni cosa con ritrovata passione

colore: Rubino

Zucchero, Wonderful life