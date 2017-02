Lo zodiaco della passione. A ogni segno il suo eros

Lo zodiaco incide su caratteri, mentalità e comportamenti. Il segno e l’ascendente “lavorano” su di noi tanto quanto i pianeti sulla natura. Se è vero che la luna influisce su crescita di capelli e nascita di bambini, allora si può parlare anche di “zodiaco della passione”. Almeno secondo astrologa Suzie Kerr Wright, seguitissima su Cosmopolitan.

Se in Italia a dettar legge sull’astrologia è Branco, negli Usa la Wright è una vera e propria guru delle stelle. Ad ogni mese la sua caratteristica erotica. Gennaio “sforna” gli amanti felici di come sono, anche se “missionari”. I capricorno sono appassionati, ma abbastanza naturali. Fedeli e sicuri, fanno quello che devono. E lo fanno per bene.

Zodiaco della passione: da febbraio a giugno

Le persone nate a febbraio sono avventuriere. Ma si concentrano difficilmente. Bisogna davvero impegnarsi per sentirsi unici per un acquario, soprattutto perché per attirare la sua attenzione bisogna essere naturali. Se si sentono costretti, è finita. Potete dire addio al sogno dell’eros. Lo zodiaco della passione indica nei pesci degli amanti profondi. Amano far godere e si compiacciono quando ci riescono.

I nati a marzo amano passare il tempo a letto. Il sesso è molto intenso e sanno darsi completamente al partner. Gli ariete per esempio, vogliono comandare a letto. Sono decisi e si piegano difficilmente; casomai fanno “piegare”. Lo zodiaco della passione prosegue con il mese di aprile. Sotto le lenzuola i Toro sono indipendenti, e se coinvolti, danno il massimo. Il sesso è caldo, intenso, perché sono governati da Marte. Ma proprio per questo spesso si stancano in fretta. Se il vostro compleanno è a maggio e siete del Toro, vi piace il sesso confortevole. Quello su lenzuola di raso o in posti meravigliosi.

Poi arrivano i Gemelli e con loro la voglia di sperimentare ogni posizione possibile. Questo segno zodiacale vuole sapere tutto sull’eros, anche a costo di sconfinare nell’hard. Ideali per il sesso spinto o per quello telefonico.

Zodiaco della passione: da luglio a dicembre

Il sesso con persone nate a luglio deve avere una componente emotiva profonda. I cancro devono sentirsi al sicuro con qualcuno e faranno di tutto per compiacere i loro partner. Hanno uno spirito riflessivo e orgoglioso, spesso riservato. Poi c’è lui: il Leone. Dominatore e autoritario, ma anche generoso e ardente. Non ha mezze misure e soprattutto odiano sentirsi dire cosa devono fare a letto.

Precisi nel sesso i Vergine. Perfezionisti, anche se non provano piacere. Ci vorrà molto perchè ottengano un grande orgasmo, ma se hanno un obiettivo, non molleranno mai. Discorso diverso per i Bilancia: per loro tanto romanticismo e il lasciarsi andare quando lo sentono davvero. A letto amano andare lenti, perché il piacere risulti davvero strabiliante.

Intelligenti, intuitivi, onesti e dinamici gli Scorpione. A letto vogliono essere posseduti, inoltre non si scandalizzano per le nuove esperienze. In ogni atto sessuale cercano l’inimmaginabile. Lo zodiaco della passione si conclude in bellezza con i Sagittario. I nati a dicembre sono molto creativi. Amano creare storie e giochi di ruolo con i partner. E’ spesso difficile connettersi al loro mondo più intimo, ma se accade, il sesso è divertente ogni volta.