Alluminio in cucina per pentole e padelle

Le nuove collezioni di Sambonet e Alessi presentano pentole, wok, padelle, etc. in alluminio dalle alte performance e fine design

NUOVE COLLEZIONI IN ALLUMINIO PER IL 2017

Alte performance, design di stile, attenzione al dettaglio, qualità garantita. Le nuove collezioni in alluminio di pentole, padelle & Co. proposte per il 2017 da diversi marchi specializzati nella produzione e vendita di questo tipo di articoli già fanno parlare di sé. E raccolgono il favore del pubblico più esigente. D’altronde non c’era da stupirsi se anche due marchi leader del settore come Sambonet e Alessi hanno scelto questo materiale per due nuove linee di alto prestigio.

ALLUMINIO PROTAGONISTA DI 1965 VINTAGE

Si chiama 1965 vintage l’affascinante serie in alluminio composta da padelle, casseruole, tegami e wok antiaderenti che propone Sambonet. Una reinterpretazione della tradizione, di cui il richiamo al calore del focolare domestico è alla base del concept. Una capsule collection che collega come un ponte passato e presente. In cui forma, tecnologia e praticità diventano un tutt’uno per aprire nuovi spazi interpretativi in cucina.

DETTAGLI DI STILE E ALTE PERFORMANCE

Si tratta di contaminazioni e inediti mix & match tra gli oggetti della nostra memoria culinaria, delle nostre abitudini e delle nostre esigenze. Con strumenti di design la cui modernità e il cui impatto emozionale sono ogni volta diversi e assolutamente personali. Nei rivetti e nei dettagli della manicatura in acciaio inox e bachelite, nella scelta delle palette colore e nel design. Il Centro Stile Sambonet ha restituito il sapore delle cose belle di una volta in un elemento di stile, semplice ma al contempo accattivante. Giallo, verde, rosso e grigio. Queste le nuance scelte per l’intera estensione di tegami in alluminio, casseruole e padelle – tutti proposti in differenti diametri – e per il funzionale wok “Spadella”.

LA CINTURA DI ORIONE DI ALESSI

Alessi presenta dal canto suo “La Cintura di Orione”. Disegnata da Richard Sapper, il brand la definisce “la serie di pentole più evoluta mai realizzata a livello industriale”. Realizzata in alluminio ad alto spessore (4 mm) ricoperto internamente da un eccezionale rivestimento antiaderente. Per eccellenza e completezza, la serie si pone come punto di riferimento per ogni attività di cucina. Nata dalla collaborazione tra il designer e sei chef stellati, affianca l’approfondito studio dei materiali alla funzionalità del prodotto per soddisfare le esigenze dei privati gourmet.

LA SERIE MAMI IN ALLUMINIO

Anche Alessi strizza infine l’occhio al vintage con la serie Mami. Il cui stile richiama espressamente una poetica degli affetti. Il designer Stefano Giovannoni reinterpreta suggestivamente le antiche olle in terracotta e il tepore dei profumi familiari in capaci, panciute, benedette pentolone “a due orecchie” – come cantava Catullo. Prodotte nel funzionale e pratico acciaio inossidabile, ma anche teglie e padelle in alluminio presso-fuso antiaderente, un pasta-set e una pentola a pressione.