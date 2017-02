Mercurio in bel trigono in segno d’Aria mette le ali al pensiero e facilita il dialogo chiarificatore. Certo, l’opposizione simultanea di Venere e Marte porta scompiglio all’interno della coppia, ma consente anche di visualizzare ciò che non funziona, ciò che va cambiato. Parlatene

colore: Giada

Patty Pravo, Col tempo