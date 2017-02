Durante il fine settimana la Luna entra in segno di Terra, favorendo l’intuito in direzione di soluzioni pratiche ed anche di dialoghi chiarificatori con il partner. Di sottofondo avrete gran desiderio di smuovere gli eventi nella direzione che desiderate: non forzate le cose, questo è il consiglio del cielo

colore: Azzurro Cielo

Domenico Modugno, Meraviglioso