Tradizione e innovazione: la nuova sfida del lusso

La rivoluzione del Made in Italy è in atto. La moda guarda al futuro e punta all’eccellenza facendo leva sul binomio artigianalità e tecnologia

Tradizione e innovazione. Questo è il binomio vincente su cui fa leva il mondo del lusso. Passato, presente e futuro, infatti, possono dialogare in maniera costruttiva. Il risultato è lì, sotto agli occhi di tutti, pronto ad essere contemplato e amato.

Esistono eccellenze, come la manifattura italiana, che vanno salvaguardate e integrate con le innovazione tecnologiche per urlare al mondo intero il fascino di una risorsa dall’inestimabile valore. Un nome un programma quello di Ritz Saddler. Il brand, sinonimo dello stile italiano, dal 1915 sorprende con i migliori tessuti, le fibre nobili e le migliori pelli trasformati in collezioni di moda contemporanea.

Ritz Saddler, tra tradizione e innovazione

Un classico sempre contemporaneo: Ritz Saddler torna alla ribalta grazie a Fabrizio Zanetti che, insieme, alla moglie Cristina, è pronto a raccogliere nuovi successi. Il passato non si dimentica motivo per cui strizza l’occhio a quello stile eterno che fa parte del Dna del brand che, da oltre un secolo, delizia con il vero “fatto a mano”.

Ereditando dunque quel know how fatto di autenticità e artigianalità, la coppia intende portare in scena solo l’eccellenza. Il tutto mantenendo inalterati i codici distintivi del brand. Qualità prima di tutto, da quella manifatturiera a quella artistica.

Si va dal cashmere di Biella alla seta passando per la pelle proveniente da esclusive concerie toscane. Mai tralasciare i dettagli. Ritz Saddler non perde un colpo, l’occhio è vigile, sempre e comunque, e non inciampa in cadute di stile. Lo si evince osservando semplici componenti come i bottoni in vero corno o le cerniere in oro.

Ritz Saddler con i suoi capi ha vestito intere generazioni, uomini donne e anche bambini, non tralasciando proposte esclusive per la casa. Un mondo fatto di oggetti e capi e dall’allure inconfondibile pronti a regalare esperienze da vivere e da indossare.

La nuova collezione dedicata all’uomo, Monologues, riguarda la stagione FW2017/18. A caratterizzarla sono sciarpe in cashmere, il completo, il blazer, il capospalla, il pullover e la camicia. Il tutto realizzato con materiali pregiati e linee timeless. Tradizione e innovazione, ancora una volta, hanno fatto centro. Il successo non conosce confini tanto che in Europa, così come negli Stati Uniti e in Giappone, la griffe si è fatta notare e apprezzare.

Italian style e minimalismo giapponese insieme per Giorgetti

Dall’abbigliamento alla casa fino ad arrivare in pista: questa la promessa di Giorgetti, brand dal design contemporaneo made in Italy. Con il progetto Giorgetti Atmosphere, infatti, ha saputo unire tradizione e innovazione con gli sci Nagano. Il modello è altamente performante, ma non solo.

Lo stile è minimal e la qualità è top visto che gli sci sono in rovere fossile di origine fluviale trattato con olii e vernici che ne garantiscono il mantenimento. L’anima, invece, è assemblata con legno di pioppo, betulla e bambù. Proprio così, l’italian lifestyle si sposa con il Japanese style e rende omaggio alla rinomata località sciistica giapponese che, nel 1998, ha ospitato le Olimpiadi invernali.

Phantom I Berluti Cocoon, lo stereo da viaggio

Artigianalità, tecnologia, contemporaneità e sofisticatezza: queste le carte giocate dall’accoppiata vincente formata da Devialet e Berluti. I due, insieme, hanno lanciato un’esclusiva versione di Cocoon: Phantom I Berluti Cocoon. Si tratta di un amplificatore audio da passeggio rivestito in pelle Berluti.

La particolarità di questo pellame consiste nell’applicazione di pigmenti naturali che creano intensità di colore. Cocoon, inoltre, può essere personalizzata con una patina color Tobacco bis, Nero o Indigo. Il tutto è reperibile nella pelle Venezia, color Tobacco bis, negli store Devialet (Parigi, Hong Kong, Londra, New York).

Cartelle da lavoro: design minimal per Santoni

L’uomo d’affari non ama perdere tempo e tantomeno lo stile. Ad assecondare ogni esigenza professionale è un accessorio bello e funzionale. Non una borsa bensì una cartella da lavoro, un’icona del guardaroba maschile che permette di portare con sé tablet, documenti e tutto il necessario per affrontare le giornate lavorative.

Santoni delizia l’uomo moderno con soluzioni easy to wear, borse dal design minimalista in vitello colorato e anticato a mano con tanto di chiusura in metallo. Che dire dei colori? Si spazia dal classico nero fino ad arrivare a tonalità come l’ottanio e il cuoio naturale passando per le sfumature classiche del blu scuro e del marrone testa di moro.