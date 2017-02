Le richieste più strane dei passeggeri europei

Passeggeri e passeggeri viene da dire. Ci sono differenze che caratterizzano il modo di porsi quando si prende un aereo? Evidentemente si, stando ad una ricerca effettuata da volagratis.com. Il sito pioniere dei motori di ricerca per voli low cost ha evidenziato che il 15% delle richieste speciali relative alla prenotazione di un volo sono bizzarre o indecifrabili. Gli italiani sono al secondo posto in Europa per numero di richieste senza senso e stravaganti, seguiti da francesi, spagnoli, inglesi e tedeschi. I clienti più esigenti? Quelli che volano per la luna di miele. Se alcuni si limitano semplicemente a richiedere di sedersi l’uno accanto all’altra, i più ambiziosi mirano all’upgrade di classe. O ad un trattamento privilegiato. Ma pretendono anche un decorazione speciale per i loro posti a sedere.

PASSEGGERI IN VOLO: COSA RICHIEDONO

Un’altra categoria tra le più gettonate quando si tratta di richieste più strane è il cibo. C’è chi vuole menu decisamente sani composti di sola frutta. E chi chiede di gustare soltanto dell’ottimo cioccolato al posto delle altre portate. Ci sono poi persone che vorrebbero il personale di bordo a completa disposizione e che gradirebbero ricevere affabili sorrisi di benvenuto da parte delle hostess e degli steward. Ma c’è chi osa molto di più e vorrebbe potersi sentire coccolato da uno staff di steward sexy per affrontare più serenamente un lungo viaggio ad alta quota. Tra le richieste più assurde è arrivata quella di voler scendere dall’aereo usando lo scivolo di gomma. Di considerare un orsacchiotto gigante. Di sedersi al contrario come fanno gli assistenti di volo. Ma c’è anche chi ha richiesto un posto accanto al pilota per il giorno del proprio compleanno.

In confronto volere l’assicurazione di stare seduto accanto ad un amico invece che ad un estraneo è poca cosa. E’ capitato anche l’avvertimento da parte di un passeggero di portare un cactus nel bagaglio a mano. Il volo rappresenta per i viaggiatori un’occasione di relax e piacere. Sia si raggiunga una destinazione per vacanza sia per affari. Ecco spiegato il motivo delle richieste più particolari. L’esperienza ad alta quota deve risultare sempre più confortevole. Non tutte possono però essere esaudite. Se le compagnie aeree fanno sempre del loro meglio per rispondere ad ogni tipo di esigenza sin dal momento della prenotazione, ce ne sono alcune tanto originali e bizzarre quanto inevitabilmente irrealizzabili.