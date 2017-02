La Luna in quadratura potrebbe turbare il tono emotivo, per altri versi splendido, forse a causa di qualche eccesso in critiche poco opportune. Nel frattempo Venere, Marte, Mercurio e Giove si sbracciano per indicarvi la via del raggiungimento della gioia del cuore

colore: Rosa Alba

Carmen Consoli, Guarda l’alba