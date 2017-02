San Valentino light: la crema di mele allo zenzero

San Valentino light; dove ad essere leggero non è il sentimento ma la portata calorica del menu. Sì perché abbuffate a cena e festeggiamenti della festa degli innamorati non sono proprio due azioni che vanno d’accordo.

Per questo motivo, se state pensando di preparare una serata culinaria per il vostro amato o per la vostra amata, andateci piano con i grassi e le preparazioni elaborate. Potreste poi pagarle in camera da letto e a caro prezzo. Con digestioni lunghe e senso di pesantezza.

San Valentino light: la ricetta

Oggi vi proponiamo quindi la ricetta di una crema morbida, gustosa fatta di mele e zenzero e vero menu light per la vostra serata romantica.

Ecco la ricetta. Ingredienti: mele, arance del tipo da spremere, zenzero, zucchero. 8 cm. di zenzero per 9 mele, circa 150 g. di zucchero e 4 arance piccole. Sbuccia lo zenzero e taglialo a pezzi. Sbuccia anche le mele e mettile in una pentola.

Unisci il succo d’arancia e lo zucchero e lascia che il composto si sciolga a fuoco moderato. Fai cuocere mescolando fino a quando le mele saranno morbide abbastanza. Elimina i pezzetti di zenzero e frulla il composto. Servi la crema di mele allo zenzero calda o fredda a piacere. Aggiungi sopra della panna montata. Buon appetito!