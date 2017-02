La Luna in bel trigono vi mette di buon umore e facilita il desiderio di organizzazione costruttiva della giornata. Operativi anche di domenica, desiderosi di ordine e soluzioni pratiche, sarete anche in grado di creare la giusta atmosfera in coppia. Sensuali, disponibili alla condivisione dei piaceri della vita

colore: Verde Germoglio

Paola Turci, Io e Maria