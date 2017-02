E’ proprio vero che uomini e donne non si capiscono. Un nuovo studio canadese conferma l’idea comune dei desideri differenti nella coppia. Mentre le donne conoscono i desideri dei loro partner, gli uomini sottovalutano quelli delle compagne. Siamo davvero esseri superiori?

Uomini e donne non si capiscono in fatto di desiderio: lo studio

I ricercatori dell’Università di Toronto e del Western Ontario, hanno analizzato 229 coppie per 6 anni. Dopo aver analizzato il livello di desiderio sessuale, le coppie hanno stimato il desiderio del loro partner e valutato il livello di soddisfazione nei loro rapporti.

Le coppie, di età compresa tra i 18 e i 68 anni, sono state divise in tre gruppi. Il primo gruppo (44 coppie), hanno annotato le riposte a tre domande su un diario per tre settimane. Il secondo gruppo (84 coppie), si è unito ai ricercatori per rispondere oralmente a queste domande. L’ultimo gruppo di 101 coppie è stato incaricato di tenere un diario anche su eventuali rifiuti del partner.

Gli uomini non capiscono le donne: possibili cause

Dallo studio è emerso che gli uomini non percepiscono bene il desiderio delle donne, a differenza del gentil sesso che ha un quadro abbastanza preciso del desiderio sessuale del partner. I giorni in cui gli uomini percepivano riluttanza da parte delle donne corrispondevano ai momenti in cui il desiderio femminile era più intenso.

Fra le possibili cause dell’incomprensione, la paura maschile del rifiuto. Le donne, dal canto loro, pur di evitare imbarazzi, si allontanerebbero anche se particolarmente “vogliose”. Gli esperti sono arrivati alla conclusione che in poche prendono l’iniziativa per paura che i segnali inviati al loro partner siano male interpretati.