L'iconico bacio a testa in giù tra Tobey Maguire e Kirsten Dunst in Spider-Man è uno dei più iconici della storia del cinema. Ma per Maguire fu un po' un incubo, tra la posizione scomoda, la pioggia che gli entrava nel naso e la maschera che, spostata dalla Dunst, quasi lo soffocava.

A proposito di Kirsten Dunst: forse non ricordate che, a 11 anni, fu star bambina di Intervista col vampiro. Il suo bacio con Brad Pitt fu per lei un'esperienza talmente disgustosa che non naciò più nessuno fino a 16 anni!

Tom Cruise, come Brad Pitt, è un altro di quegli attori che tantissime fan vorrebbero baciare. Thandie Newton invece ha un'opinione molto diversa: pare che i baci di Cruise in Mission: Impossible 2 fossero "bavosi"...

La stessa accusa la fa Jennifer Lawrence a Bradley Cooper, suo partner ne Il lato positivo. A quanto pare i suoi baci sarebbero "umidi".

Nemmeno la bella Jennifer se la cava, però. Josh Hutcherson dice che è LEI quella "bavosa"!

Sul set di Hunger Games si è consumato anche un altro bacio "strano", stavolta tra Liam Hemsworth e... sempre lei, Jennifer Lawrence. A quanto pare, l'attrice un giorno decise di mangiare uno spicchio d'aglio per fare un dispetto al collega in una scena di passione.

Ecco un'altra attrice "dispettosa": Kate Hudson mangiò una cipolla cruda per mettere alla prova il collega Dane Cook in una scena de La ragazza del mio migliore amico. Il seguente bacio è stato definito da Cook il peggiore della sua carriera.

Sempre in tema di "cosa diavolo hai mangiato prima?" - Miles Teller non ha per nulla apprezzato la dieta di Shailene Woodley sul set di The Spectacular Now. Lei mangiava degli integratori cinesi che "puzzavano di letame". Lui si vendicava bevendo molto Gatorade. Un idillio!

Il tanto atteso bacio tra Ron e Hermione in Harry Potter e i doni della morte - Parte II ha fatto la felicità dei fan... ma non quella degli attori coinvolti. Rupert Grint ed Emma Watson hanno fatto molta fatica a portare a termine la scena senza scoppiare a ridere, per via del loro rapporto di amicizia di lunga data. I due sono praticamente cresciuti insieme sui set della saga.

Una passione travolgente quella tra i protagonisti di Come l'acqua per gli elefanti. Ma non certo per i loro interpreti, Robert Pattinson e Reese Witherspoon. La seconda ha detto che i baci del primo non erano per nulla "piacevoli", soprattutto perché lui era raffreddato.

Tony Curtis non sopportava la collega Marilyn Monroe sul set di A qualcuno piace caldo, e la cosa era reciproca. Curtis avrebbe detto che baciarla fu un po' come "baciare Hitler", ma anni dopo smentì la dichiarazione.