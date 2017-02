La Luna di oggi si trova in posizione dissonante e accende in voi una certa schizzinosa insofferenza verso questioni pratiche, contingenti. In serata l’umore torna armonioso: potrete così aprirvi alle gioie del cuore, favorite da una eccellente schiera di pianeti a vostro netto vantaggio

colore: Blu Elettrico

Piero Pelù, Regina di cuori