Petra Nemcova, tutto il glamour dei ruggenti anni ‘20

Petra Nemcova è una di quelle supermodelle capaci di valorizzare qualsiasi outfit, letteralmente. Non solo per il fisico statuario, ma per la disinvoltura con cui indossa abiti da sera e bikini, minidress e tuta da ginnastica. Ecco che la top model di origine ceca può quindi permettersi di indossare una abito completamente argentato e ricoperto di perline senza colpo ferire. Ed è quello che ha fatto durante l’evento Harper’s Bazaar 150 Most Fashionable Women. Gala annuale tenutosi presso la Sunset Tower di Los Angeles, California, per omaggiare le donne più glamour.

Petra Nemcova effetto roaring Twenties

La top model trentasettenne ha indossato Hilfiger Collection durante l’evento. Un cocktail dress in argento degradé, con perline vintage in vetro. L’abito indossato da Petra Nemcova è disponibile in selezionati store Tommy Hilfiger e online su tommy.com. La modella lo ha portato accompagnato da una graziosa coroncina fra i capelli, una clutch metallizzata e un paio di sandali color crema effetto gabbia. Un outfit effetto roaring Twenties, i ruggenti anni Venti fatti di frange, glitter, abiti in movimento, gonne che si accorciavano sempre di più.

Glamour e filantropia

Petra Nemcova non è solo una top model. Nel mondo patinato ha cercato di distinguersi anche per lo spessore culturale, etico, politico. La modella ha infatti vissuto in prima persona la tragedia dello tsunami che nel 2004 ha devastato le coste del sud-est asiatico. Si trovava in vacanza in Thailandia con il compagno, il fotografo inglese Simon Atlee, rimasto vittima del disastro naturale. Mentre lei, rimasta gravemente ferita, è sopravvissuta rimanendo aggrappata ad una palma per otto ore. Da allora, è attivamente impegnata nelle emergenze. Inviando fondi, promuovendo campagne, finanziando ricostruzioni in ogni parte del mondo colpita da catastrofi naturali. Proprio per questo, ha fondato l’organizzazione benefica Happy Hearts Fund. E’ inoltre una convinta vegana per ragioni di ecosostenibilità.