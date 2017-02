L’umore è ancora poco stabile, per via della Luna dissonante, causa di atteggiamenti ipercritici da evitare il più possibile. In serata ritroverete un umore decisamente migliore, favorito da argomenti concreti e da un cielo più che generoso per ciò che concerne le questioni d’amore, ora in primo piano

colore: Rosso di Cuori

Vasco Rossi, Un senso