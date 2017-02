La Luna in bel sestile aggiunge buon senso all’atteggiamento interiore, dona visione obiettiva e spirito critico, qualità perfette per prepararsi ad incontri importanti in ambito lavorativo. La dissonanza di Mercurio consiglia accuratezza e prudenza in qualsiasi trattativa

colore: Bamboo

Tiziano Ferro, Alla mia età