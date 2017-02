Tavola per San Valentino: come apparecchiarla

Qualche idea e suggerimento per apparecchiarle al meglio e in maniera romantica la tavola per San Valentino

CENA IN TAVOLA PER SAN VALENTINO

La cena di domani sarà una delle più romantiche dell’anno, complice la capacità di apparecchiare una perfetta tavola per San Valentino. Oltre al menu è, infatti, importantissima l’atmosfera. Dettagli e decorazioni, i colori della passione, piccoli messaggi d’amore, vi saranno certamente d’aiuto. Per una serata da non dimenticare.

COME APPARECCHIARE LA TAVOLA PER SAN VALENTINO

Come tutti sanno, è il rosso il colore per eccellenza di San Valentino. Rosso come il cuore, la passione, le rose simbolo d’amore. E’ dunque questa nuance che dovrebbe essere predominante sulla tavola per San Valentino. Possiamo scegliere tovaglia e tovaglioli in coordinato, piatti, bicchieri, centrotavola, etc. Sarà ovviamente consigliato l’abbinamento con altri colori, come il bianco e il rosa, ad esempio. Un total red sarebbe eccessivo e non è dunque il massimo del romanticismo.

COME FAR RISALTARE IL ROSSO

Per dare risalto al rosso, allora, si può utilizzare una tovaglia bianca. Su questa spiccheranno tovaglioli e sottopiatti rossi. Poi ancora piatti in porcellana bianchissima, un bel vaso in vetro con rose rosse a centrotavola. Possiamo decorare il piatto con elementi a forma di cuore: un bigliettino, un cioccolatino, un semplice filo di lana rossa.

CANDELE SULLA TAVOLA PER SAN VALENTINO

Altro elemento immancabile per una serata romantica, sono le candele. Una cena a lume di candela è d’obbligo con una tavola elegante, ma non solo. Le candele, infatti, possono essere posizionate ovunque nella stanza. Così da creare la giusta atmosfera, con le luci soffuse, una dolce musica di sottofondo. Possiamo anche decorare noi stesse le nostre candele, personalizzandole. Per un San Valentino ancora più speciale ed indimenticabile.

IL MENU DA PORTARE IN TAVOLA

Ultimo, ma non per importanza, il menu da mettere in tavola per San Valentino. Solitamente si prediligono piatti a base di pesce, leggeri, eleganti, afrodisiaci. Ma ovviamente non si tratta di una regola. Possiamo ordinare del sushi o preparare con le nostre mani il piatto preferito della dolce metà. L’importante è che il menu sia scelto col cuore, prima ancora della gola.