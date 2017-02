Anello al dito? Forse a San Valentino…

Anello al dito: il sogno di molte donne (e uomini). E San Valentino potrebbe essere l’occasione ideale per ricevere la tanto attesa proposta. Secondo Susan Winter, la “cinica” esperta di relazioni dell’Huffington Post, l’anello è un impegno serio. Una scelta che richiede comunicazione, compromesso, e una buona dose di istinto. Ecco i 5 segni di cui fidarsi secondo la Winter.

Anello al dito con compromesso

Il compromesso è essenziale in ogni rapporto, ma in amore deve essere bilanciato. Secondo l’autrice deve essere preso come un andare avanti e indietro. Non pensate di dover rinunciare sempre a qualcosa. Convincetevi invece che se lo fate una volta, la successiva sarà il partner a cedere. Sapersi incontrare a metà strada e bilanciare le esigenze dell’altro può garantire il successo di un matrimonio.

Obiettivi comuni

Sposare qualcuno significa progettare di trascorrere la vita insieme. È necessario sapere in quale direzione volete andare. Dove vi vedete fra 5 anni? E fra 10? Bisogna avere davvero una visione chiara del percorso di quella che diventerà la vostra “squadra”.

Argomenti scomodi e sorprese sgradite

Avere (o mettere) l’anello al dito vuol dire anche essere onesti e chiari sin dal principio. Se non riuscite ad affrontare neanche da fidanzati discorsi del tipo “tasse, mutui, impegno nel lavoro e figli”, lasciate perdere. La vita di coppia è fatta anche di piccoli disagi, è bene saperlo da subito. La capacità di parlare apertamente di argomenti difficili significa stabilire una linea di base della fiducia. Ed eliminare il rischio di sorprese sgradite…

Anello al dito: sfogo all’istinto

La Winter immagina il nostro istinto come un “contabile interno”. Quella vocina che calcola costantemente vantaggi e svantaggi di ogni nostra mossa. Sentiamo in qualche modo se stiamo percorrendo una buona strada. E solo noi sappiamo riconoscerne i segnali. Se sentite che è la persona giusta, in qualche modo lo è.