Gioielli d’amore per dichiararsi a San Valentino

Per coronare un sentimento speciale, niente meglio di collane e bracciali ricchi di cuori, simbolo d’amore per eccellenza

Gioielli d’amore. Ogni occasione è quella giusta per celebrare l’unicità e la preziosità di ogni donna con un oggetto all’altezza della situazione. A fare la differenza non è il valore dello stesso bensì il significato di cui si fa portatore.

Gioielli d’amore per un romantico San Valentino

Ebbene sì, il San Valentino è arrivato ed è così giunto il momento di tirare fuori tutto il proprio romanticismo. Come? Ad aiutare gli innamorati alla ricerca di un qualcosa che possa essere in grado di dare voce ai propri sentimenti è Bliss. Il marchio, tutto italiano, è infatti specializzato nella realizzazione di gioielli fatti per stupire. Come? Proponendo una classicità rinnovata.

Love letters, gioielli che parlano

Che sia in acciaio, oro o argento, con diamanti e pietre colorate, quel che conta è scegliere un dono in grado di raccontare la personalità di chi lo indossa. Per stupire la dolce metà, perché non dirlo a parole, anzi con gioielli d’amore che parlano? Love Letters è una collezione che emoziona. Ad andare in scena sono collane ora in ottone bianco, ora dorato, ora rosé con tanto di ciondolo con lettera circondata da una pioggia di glitter.

Parlando di gioielli d’amore, non c’è simbolo più appropriato di un cuore. La linea Trendy è in grado di regalare grandi soddisfazioni portando in scena modelli dalla semplicità sorprendente. Ad esprimere dolcezza è il bracciale in ottone e cubic Zirconia Blu della collezione Tendency. Non è da meno il modello in bronzo rodiato con charms e perle pronto ad assecondare le esigenze di ogni donna.

Pandora, charms per innamorare

Quando c’è in ballo un sentimento nobile quale l’amore, come non pensare a Pandora? La nota azienda di gioielli da sempre cerca di assecondare i gusti e le esigenze dei consumatori. Lo stesso dovrebbe fare ogni uomo. Attenzione però, l’errore è dietro l’angolo.

A rivelarlo è un sondaggio realizzato a livello global da Pandora stessa. Stando a quanto è emerso, l’83% degli uomini avrebbe qualche difficoltà nel reperire il giusto regalo di San Valentino. Ben tre donne su quattro fingono di apprezzare il dono ricevuto ma, in realtà, non sono affatto soddisfatte.

Come uscirne a testa alta? Il sito offre una sorta di consulenza. Proprio così, basta rispondere ad alcune semplici domande et voilà, sarà possibile effettuare una selezione preliminare. Onde evitare indecisioni eterne, si può girare il tutto alle amiche della propria lei per avere poi un feedback prima di procedere all’acquisto.

Chi vuole andare sul sicuro, quale modo più elegante di manifestare un sentimento se non con un cuore? I nuovi charms in Argento Sterling 925, infatti, sfoggiano una mise all’altezza della festa.

Tra i pegni d’amore c’è lui, Cuore d’Amore, un cuore trafitto da due frecce e la scritta “Amo te”, antica forma latina per dire “Ti amo”. Perfetto da abbinare al charm con cristallo rosso ciliegia sfaccettato e incastonato all’interno di una “gabbia” di cuori in Argento Sterling 925.

I charms sono perfetti per personalizzare il bracciale componibile Moments, sempre in argento, con chiusura sferica e il nuovo motivo a forma di cuore in zirconia cubica.

M’illumino d’immenso.. con un cuore

Chi ama la lucentezza, a illuminare d’immenso è la collana Cuori Innamorati caratterizzata da un grazioso pendente a forma di cuore decorato con una fila ininterrotta di intagli a cuore.

Il tutto è impreziosito da scintillanti pietre di zirconia cubica su un lato mentre, dall’altro, c’è il classico logo Pandora.